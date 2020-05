Bruno Cipolini anunció las medidas de la fase 4 del aislamiento preventivo en Sáenz Peña

En la noche del martes el intendente Bruno Cipolini anunció las medidas comprendidas en la fase 4 del aislamiento social preventivo obligatorio.

En tal sentido comentó que tras conocerse el primer caso de coronavirus, la ciudad sigue siendo considerada de riesgo moderado, NO critica, según la categorización del Ejecutivo Provincial. El ingreso a la fase 4 del aislamiento preventivo obligatorio, implica una mayor flexibilización de actividades.

“Una mayor apertura implica mayor responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos un caso positivo y estamos solo a 170 kilómetros del epicentro del contagio en nuestra provincia, por eso es necesario que tomemos todas las medidas de prevención necesarias para cuidar nuestra salud y la de los demás. De cada Sáenzpeñense depende que lleguemos juntos a la meta establecida”, expresó el Intendente.

Actividades habilitadas:

● Se ratifica el funcionamiento de todas las actividades comerciales anunciadas el pasado 30 de abril, con las medidas establecidas.

● Casas de venta de artículos deportes, indumentarias, calzados, podrá ingresar hasta 1 cliente por vez con turnos preestablecidos. Por nuestra parte solicitamos al comerciante de estos rubros que continúe promoviendo la venta online con entrega puerta a puerta.

● Ferretería, pinturería, casa de repuestos, artículos de limpieza, venta de lubricantes y autopartes, atención con mostrador en la puerta.

● Corralones, iluminación, cerámicas, sanitarios y aberturas, pueden ingresar hasta tres clientes a la vez.

● Bazares, jugueterías, regalería, también pueden ingresar hasta tres personas por vez.

● Peluquería y barbería, podrán funcionar bajo el sistema de turnos, UN CLIENTE POR PELUQUERO O BARBERO que posea cada local.

● Obras privadas, preferentemente deshabitadas, con la cantidad de albañiles reducidos según la envergadura de la obra. La cantidad lo determina la Secretaria de Obras Públicas.

● Hoteles y moteles, sólo se permite la ocupación del cincuenta por ciento (50%) de la capacidad residencial o unidad de alojamiento, debiendo garantizarse ese espacio por piso y por habitación.

Call Center al 33% de su capacidad de ocupación.

● Se permite el trabajo de empleadas de casas particulares.

Expresó que en todos los casos, deben garantizarse las medidas sanitarias y generales de distanciamiento social, quedando prohibida la concentración de personas.

Los propietarios de comercios también deberán firmar un acta compromiso que deja constancia de que conoce cada una de las normas establecidas para su funcionamiento. El acta se encuentra en la página del municipio: saenzpena.gob.ar , sección coronavirus y también será entregado por parte de los inspectores de comercios, quienes recorrerán negocio por negocio con el mismo.

“Seremos rigurosos con en el cumplimiento de las medidas en comercios, dado que tendremos que aprender a convivir con el virus y no vamos a realizar cierres preventivos cada vez que se presente un caso. Por eso es importante la responsabilidad social e individual”.

Pedido de flexibilización del servicio de justicia

El Intendente comentó que solicitó a la presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctora Irede Isabel María Grillo que se considere la posibilidad de ampliar o flexibilizar el servicio de justicia en nuestra ciudad. Considerando que es necesario su funcionamiento para el avance de procesos urgentes y resolución de los mismos

Actividades que continuarán suspendidas

Tal como lo establece el decreto provincial continuarán suspendidos: el dictado de clases presenciales en todos los niveles; la realización de eventos públicos y privados, sociales, culturales, deportivos. Al igual que cines, restaurantes, bares, clubes y demás, que implique aglomeración de personas.

● Las agencias de quiniela y afines, podrán abrir a partir del 18 de mayo.

● Se prohíben las reuniones y fiestas en casas particulares o cualquier otro lugar.

● Gimnasios, tenis, paddle; se estaba analizando un protocolo para la reapertura de los mismos, pero la aparición del caso positivo abrió un paréntesis y en 72 se reverá la situación.

Los deportes de contacto: futbol, básquet, Rugby, siguen suspendidos.

● En relación a las Misas, cultos, y congregaciones religiosas: Se aguardará la definición del gobierno provincial

Por otro lado, ratificó la licencia obligatoria para empleados municipales mayores de 60 años y para quienes constituyen factores de riesgo (afecciones respiratorias, diabéticos, hipertensos, etc.)

Por último, advirtió que el control es clave en esta etapa y solicitó la colaboración de los vecinos denunciando (de manera anónima) si saben de personas que vienen de zonas críticas o que ingresan a la ciudad evadiendo los controles de acceso. El WhatsApp habilitado para denuncias es el 3644-415042.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir