Brasil: la Corte Suprema condenó a Jair Bolsonaro por el intento de golpe a Lula da Silva

La Corte Suprema de Brasil condenó este jueves, por mayoría, a Jair Bolsonaro por organización criminal y golpismo, y este mismo viernes podría conocerse la sentencia.

La jueza Cármen Lúcia Antunes votó a favor de una condena, en un pronunciamiento que selló el destino del expresidente.

Así, tres de los cinco magistrados ya se manifestaron por condenar al exmandatario, mientras que uno votó en contra. Aún resta el fallo de un juez, pero la suerte de Bosonaro ya está echada.

«Querían dañar y secuestrar el alma de la República» al «desmoralizar el proceso electoral», expresó la magistrada en su fallo.

Bolsonaro, de 70 años, fue acusado junto a siete de sus antiguos colaboradores, entre ellos exministros y militares, por graves delitos.

La justicia lo procesó por intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido.

Ahora, Bolsonaro se enfrenta a la posibilidad de ser condenado hasta 43 años de prisión.

Sus abogados adelantaron que apelarán el veredicto ante el pleno del Tribunal Supremo de 11 jueces. Bolsonaro, quien negó cualquier delito, no asistió al tribunal.