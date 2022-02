Boxeo: un argentino pelea hoy en Las Vegas por el título mundial supermosca

La velada de la que participará el argentino será televisada en directo desde el lujoso hotel The Cosmopolitan de Las Vegas.

El argentino Fernando Martínez hará este sábado por la noche la pelea de boxeo más importante de su corta carrera cuando se enfrente en pelea titular al monarca supermosca de la FIB, el filipino Jerwin Ancajas, combate a desarrollarse en el hotel The Cosmopolitan de Las Vegas.

CÓMO VER EN VIVO LA PELEA DE BOXEO DEL ARGENTINO

La pelea forma parte de una cartelera que será televisada en vivo por las señales de cable ESPN 2 y Star+ desde la medianoche de hoy en la Argentina.

El filipino es amplio favorito para esta pelea, que se confirmó hace apenas un mes, luego de que a fin del año pasado se frustrara su combate unificatorio con el japonés Kazuto Ioka, monarca de la categoría para la OMB.

Pese a que el combate se pactó hace apenas un mes Martínez aceptó el reto de pelear con un sólido campeón como Ancajas, que ganó el título en septiembre de 2016 y realizó nueve defensas exitosas.

CÓMO LLEGA EL ARGENTINO

Y es que el pugilista bonaerense, de 30 años y con un palmarés como rentado de 13 victorias (8 ko) en otras tantas peleas, se encuentra con la oportunidad que soñó desde chico y por la que entrenó muy duro, al punto de formar parte del seleccionado argentino amateur y ser olímpico en Río 2016.

El pupilo de Rodrigo Calabrese está muy confiado para el combate de mañana y expresó en conferencia de prensa: “he peleado en todas partes en todos los niveles. Esta es mi primera pelea en Las Vegas, pero ustedes serán testigos de cómo mi experiencia en este deporte me ayudará a ganar este título.”

Y añadió: “Ancajas y yo tenemos estilos similares. Vamos a ver quién es el mejor una vez que suene la campana. Quiero darle un gran espectáculo a la afición y dejarlo todo en el ring para Argentina”.

También se mostró optimista el promotor de Martínez, el ex campeón mundial Marcos Maidana, quien en una entrevista para The Ring resaltó que “es el primer boxeador de nuestra empresa peleando por un título mundial y esperamos que lo gane. Le tenemos mucha fe. Es la oportunidad de su vida y de ganar vendrán muchas cosas buenas”.

Martínez ingresó un poco tarde al profesionalismo, ya que comenzó a los 25 años, en septiembre de 2017, y aunque en su récord no figuran grandes nombres ya peleó dos veces en el exterior, una en Dubai y otra en Londres, cuando logró su mejor triunfo ante el sudafricano Athenkosi Dumezweni, a quien noqueó técnicamente en 11 rounds para obtener el título de plata CMB.

EL FILIPINO, COMPLICADO

Ancajas, de 30 años, es un zurdo de pegada respetable que ganó la corona en septiembre de 2016, cuando venció por puntos al puertorriqueño McJoe Arroyo, y luego enhebró nueve defensas triunfales, todas fuera de su país.

El pupilo de Joven Jiménez posee una muy buena foja de 33 peleas ganadas, 2 empates y 1 derrota, hace casi 10 años, en fallo dividido, ante su compatriota Mark Anthony Geraldo.

LUEGO, CHRIS COLBERT VERSUS ROGER GUTIÉRREZ

El choque entre Martínez y Ancajas forma parte de una cartelera cuya pelea principal será protagonizada por el superpluma estadounidense Chris Colbert y el venezolano Roger Gutiérrez, ambos invictos.

Además, el invicto superligero estadounidense Gary Rusell se medirá con el ex campeón mundial Viktor Postol, el ucraniano que en 2015 noqueó al argentino Lucas Matthysse para alzarse con el título superligero CMB.

