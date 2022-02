Boudou: “Macri usó el Estado como lo usó la dictadura”

El ex vicepresidente relacionó lo que está ocurriendo en Lago Escondido durante el macrismo, donde el magnate inglés Joe Lewis se apropió de zonas que son patrimonio nacional .

Amado Boudou aseguró este domingo que Mauricio Macri “usó el Estado como lo usó la dictadura” durante su gestión (2015-2019), a pesar de que “llegó por los votos”, para “imponer un modelo socio económico”.

El ex vicepresicente relacionó lo que está ocurriendo en Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis se apropió de zonas que son patrimonio nacional, con el accionar del Poder Judicial durante el macrismo. “Esa Justicia que no se ocupa (de lo de Lewis), tampoco se ocupó cuando subían las tarifas, cuando vino el endeudamiento con el FMI o cuando metieron presos a empresarios para sacarles sus empresas”, recordó este domingo en diálogo con Caníbales.

En este sentido, criticó duramente las estrategias utilizadas por Macri para imponer su modelo socio económico recordando la persecución a opositores con la complicidad de la Justicia. Además, y puntualmente sobre el caso Lewis, aseguró que el problema “se profundizó” durante su gobierno y recordó que “llegaba en los vehículos aéreos” del multimillonario británico.

Por otro lado, Boudou habló de la gira del presidente Alberto Fernández por China y Rusia y precisó que “es una muestra del multilateralismo” y que no significa “romper con nada”. “No solo es la presencia o lo que dijo, sino también las cosas que se van firmando”, cerró.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir