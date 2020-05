Bosques detiene el trabajo ilegal de una topadora en El Impenetrable

El operativo se llevó a cabo ayer cuando inspectores de la Dirección de Bosques detuvieron el trabajo ilegal de una topadora en el Impenetrable chaqueño. Dicha infracción se constató cuando los inspectores realizaban recorridas de rutina por caminos vecinales, allí divisaron el trabajo de una topadora en la Parcela 13, circunscripción V, del Departamento Almirante Brown, cerca del Parque Loro Hablador. Se logró detener el trabajo, notificando del inicio de las actuaciones por infracción al régimen forestal al dueño de la maquinaria. Cabe señalar que el Gobierno de la Provincia del Chaco a través de la Dirección de Bosques, supervisa todos los días el bosque provincial, a través del servicio del Centro Geo Información generando reportes para la intervención del Departamento de Fiscalización y Control de la Dirección de Bosques. En todos los casos ilegales detectados se inició el procedimiento de infracción para la aplicación de sanciones. Operativos A pesar del aislamiento social y preventivo, inspectores de esta dirección tomando los recaudaos necesarios llevan adelante operativos de control de desmontes, lo que se realizaron a partir del mes de abril, debido a que se decretó “esencial” el servicio de inspección forestal de la Dirección de Bosques.

