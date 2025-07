Bomberos Voluntarios de Sáenz Peña solicitaron al Concejo un espacio definitivo para su cuartel

Sáenz Peña – El responsable del cuartel de Bomberos Voluntarios de Sáenz Peña, Pedro Giménez, solicitó formalmente al cuerpo de concejales de la ciudad que intercedan ante las autoridades provinciales para que se les otorgue, de una vez por todas, un espacio físico propio donde puedan establecer su cuartel de manera permanente.

La solicitud se da en un contexto de creciente preocupación, ya que, según explicó Giménez, por decisión del gobierno provincial podrían ser desalojados del lugar que actualmente ocupan. “Nos avisaron que tendríamos que desalojar el predio, y eso nos preocupa enormemente. Estamos cansados de tantas idas y vueltas, de gestiones que no llevan a nada concreto”, expresó.

Cabe recordar que durante la gestión del anterior gobernador se había comprometido la cesión de un terreno ubicado en calle 32 y 25 detrás del Hospital 4 de Junio, para la instalación definitiva del cuartel. Sin embargo, hasta el momento esa promesa no se ha concretado.

Además Giménez destacó que ya propusieron alternativas viables para solucionar la situación. “Ofrecimos al gobierno dos opciones concretas: el predio de la ex cooperativa La Unión y otro en el edificio donde funcionaba la ex oficina de Acción Social, al lado del 911. Son lugares estratégicos para nuestro trabajo y prácticamente listos para instalarnos, solo se necesitarían arreglos mínimos e indispensables”, detalló. hasta ahora No nos dan respuestas, y mientras tanto seguimos trabajando con voluntarios que ponen el cuerpo cada día. La mayoría de los incendios en la ciudad son apagados por nuestro cuartel, con recursos propios y sin apoyo suficiente”.

Desde el cuerpo de bomberos insisten en que es urgente contar con un espacio adecuado que les permita seguir brindando un servicio esencial a la comunidad de Sáenz Peña. “No pedimos privilegios, pedimos lo justo: un lugar digno para seguir cuidando a los vecinos”, concluyó Giménez.