Boca visita a Gimnasia en el bosque platense con la misión de recuperar la cima

Boca Juniors, escolta de Racing Club en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), asumirá hoy un encuentro clave en La Plata ante Gimnasia y Esgrima en la reanudación de los 81 minutos inconclusos del 6 de octubre pasado, con la misión de recuperar el primer puesto y quedar en la puerta de otro título en 2022.

El encuentro, válido por la fecha 23 que se suspendió a los 9 minutos del primer tiempo por incidentes entre la policía bonaerense e hinchas de Gimnasia que no podían ingresar al estadio, se reanudará a las 15 con dos tiempos y 40 y 41 minutos, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por TNT Sports.

El torneo doméstico tiene a una fecha del final a Racing Club como líder con 50 puntos tras haber superado el lunes a la noche a Lanús (1-0), mientras que Boca lo escolta con 48 unidades y la posibilidad de sobrepasarlo si se queda con una victoria en La Plata.

El escenario no es el mismo que hace dos semanas, cuando Gimnasia (41) llegaba con posibilidades de pelear por el título, ya que en los tres partidos siguientes el “Lobo” sumó apenas cuatro unidades y quedó afuera de la discusión.

En el caso de Boca, para salir campeón por segunda vez en el año luego de haber obtenido en mayo la Copa de la Liga, dirigido por Sebastián Battaglia, depende de sus propios resultados para dar una nueva vuelta olímpica.

En ese contexto, Boca precisa ganar en La Plata para sobrepasar a Racing en las posiciones y luego imponerse de nuevo el domingo en La Bombonera en el clásico con Independiente, de lograrlo será campeón ahora bajo la conducción de otro ex histórico jugador del club como Hugo Benjamín Ibarra.

Si Boca no gana en La Plata su suerte dependerá del resultado de Racing el domingo en Avellaneda en el clásico ante River Plate, que está al margen de la discusión por el título.

El historial entre ambos es de 155 partidos con clara ventaja de Boca, que se impuso en 83 ocasiones contra 36 de Gimnasia, y además empataron otras 36 veces.

PROBABLES FORMACIONES

Gimnasia y Esgrima La Plata: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Oscar Piris, Leonardo Morales y Nicolás Colazo; Agustín Cardozo y Brahian Alemán; Benjamín Domínguez, Franco Soldano y Eric Ramírez; Ramón Sosa. DT: Néstor Gorosito.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Frank Fabra; Guillermo “Pol” Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez y Oscar Romero; Luca Langoni y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Cancha. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Hora de inicio: 17.

TV: TNT Sports.

Fuente: Télam

