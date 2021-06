Boca: qué jugadores podrían dejar el club

El “Xeneize” quedó eliminado ante Racing y se espera que en el comienzo de la pretemporada algunos jugadores no regresen.

Este lunes, Boca perdió por penales ante Racing y quedó eliminado de la Copa de la Liga. Este resultado desató, nuevamente, las críticas sobre el desempeño del equipo que dirige Miguel Ángel Russo.

Luego de la derrota, el plantel quedó licenciado, mientras que el cuerpo técnico organiza la pretemporada. Por otro lado, se abrió el mercado de pases y el Consejo del Fútbol empezó a mantener conversaciones para negociar la venta de varios jugadores.

Además, el contrato de otros se termina y no ya no entrarían en la consideración del técnico por lo que no regresarán después de la pretemporada. Mirá quiénes son los futbolistas que podrían dejar el club.

CONTRATOS QUE VENCEN EN JUNIO

Leonardo Jara, Emmanuel Mas, Julio Buffarini y Franco Soldano son los vínculos que vencen el próximo mes. De ellos, los primeros tres quedarán libres, mientras que el delantero terminará su préstamo y deberá regresar a Olympiakos de Grecia.

El quinto jugador es Mauro Zárate, quien luego de una charla con Miguel Ángel Russo en la que le manifestó su malestar por la falta de oportunidades en el equipo, decidió terminar de manera anticipada su contrato con la institución y buscar un nuevo destino en el exterior, para el cierre de su carrera.

POSIBLES VENTAS

La prioridad es sumar refuerzos en puestos claves de cara a la Copa Libertadores. Por lo que para poder comprar, necesitan vender. Así, cuatro son los nombres apuntados, de los cuales tres serían vendidos si las ofertas que llegan le cierran al Consejo de Fútbol.

El que está más cerca de su salida es Nicolás Capaldo, por quien el RB Salzburgo se mostró muy interesado y estaría dispuesto a desembolsar cinco millones y medio de euros por el volante.

Dos jugadores por los que se esperan ofertas también son Agustín Rossi y Esteban Andrada. Con Udinese y Olympique de Marsella, respectivamente, como los equipos interesados, la postura del Consejo de Fútbol es la de vender a uno de los dos, siendo que creen que cualquiera de ellos esta capacitado para adueñarse del arco de Boca.

Finalmente, un jugador por quien se esperan ofertas y posiblemente sea negociado es Cristian Pavón. Luego de un regreso desde Los Ángeles Galaxy que derivó en un conflicto con el “Xeneize” para forzar su salida, el cordobés aceptó quedarse y jugar en Boca, pero también es seguido muy de cerca por Olympique de Marsella. Muy del gusto del entrenador del conjunto francés, Jorge Sampaoli, el atacante podría partir hacia la Ligue 1 en este mercado.

JUGADORES QUE PODRÍAN IRSE A PRÉSTAMO

Los nombres de Agustín Obando y Gonzalo Maroni han sido vinculados con Lanús desde que se conocieron las negociaciones entre Boca y el Granate por el delantero Nicolás Orsini.

Más allá de la incorporación del atacante, lo cierto es que Obando y Maroni podrían continuar sus carreras a préstamo en Lanús, como una negociación independiente y pensando en darles mayor rodaje. Eventualmente, el Granate podría desembolsar dinero para quedarse con los futbolistas de manera definitiva.

