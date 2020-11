Becas Progresar: Se extiende hasta el día 5 de diciembre la inscripción

Se extiende hasta el día 5 de diciembre la inscripción a becas destinadas a la finalización de la Educación Obligatoria (Adultos, primaria y secundaria).

Requisitos generales:

Ser argentino/a nativo o naturalizado/a, por opción o residente con una residencia legal en el país no inferior a 5 años previos a la solicitud;

Tener entre 18 y 24 años de edad al momento del cierre de la convocatoria a la beca. Para el caso de grupos en condiciones de vulnerabilidad multidimensional, se extiende hasta los 35 años a las mujeres con hijos que se encuentren a cargo de un hogar monoparental y miembros de pueblos originarios. Del mismo modo, se priorizará a las personas trans y con discapacidad, quienes no tendrán límite de edad;.

Ser estudiante regular de una institución educativa secundaria o primaria: EES, EET, EPA, ESJA (ex BLA) o Plan FinEs;

Que los ingresos de la/ el joven y de los de su grupo familiar (padre, madre o pareja conviviente) no superen los 3 salarios mínimos, vitales y móviles.

La solicitud podrá efectuarse en el sitio https://becasprogresar.educacion.gob.ar/ , seleccionando “Inscripción Progresar Nivel Obligatorio”.

Consultas, al correo electrónico coordinacionchaco.educacion@gmail.com

