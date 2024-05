Becas Progresar: cómo se verifica si el solicitante fue aprobado para cobrarla

El día viernes pasado se publicó una nueva tanda de aprobados del Programa Progresar.

Se puede visualizar por medio de la certificación negativa de la Anses, la cual ya se encuentra actualizada. Para ello, se debe ingresar a la página de Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social:

– Clickear certificación negativa

– Ingresar período 5 al 5 y el número de CUIL

Tener en cuenta que en junio se cobra lo correspondiente a mayo (mes vencido).

Si la certificación negativa figura en rojo la frase “REGISTRA LIQUIDACIONES DE BECAS PROGRESAR” es porque en junio cobrará lo correspondiente a mayo. Entre el 9 y 10 de junio se actualizará la fecha de cobro en la página de Anses. Esta sería la cuota 3 de un total de 12 en 2024.

Si no figura esa frase, LA BECA AUN NO ESTA APROBADA, no va a cobrar en junio, sigue en evaluación la beca.

Puede pasar también que en Anses figura que está aprobado y en la página del Programa Progresar, en evaluación. Esto sucede porque la página de Anses se cataliza antes que la página del Programa Progresar.