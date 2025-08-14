Becas Progresar 2025: ¿Quiénes pueden inscribirse y hasta cuándo hay tiempo?

El programa de Becas Progresar ya abrió su segunda convocatoria, ahora con la incorporación de instituciones privadas a la línea de educación obligatoria como una de las novedades más relevantes. Está dirigido a jóvenes entre 16 y 24 años, que buscan finalizar sus estudios.

En ese marco, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Educación y la gestión de Anses, habilitó la inscripción para jóvenes de 16 a 24 años que buscan finalizar sus estudios secundarios, terciarios, universitarios o capacitarse en oficios estratégicos. Este año, más de 726.000 estudiantes ya son beneficiarios , y se espera incrementar aún más el acceso a la educación y la formación profesional.

Las Becas Progresar son un programa que consiste en el apoyo económico mensual, destinado a jóvenes de toda la Argentina para que puedan completar la secundaria, avanzar en carreras universitarias, terciarias o formarse en oficios con alta demanda laboral. Existen tres líneas principales:

Progresar Obligatorio: para quienes necesitan finalizar la escuela secundaria.

para quienes necesitan finalizar la escuela secundaria. Progresar Superior: dirigida a estudios terciarios y universitarios.

dirigida a estudios terciarios y universitarios. Progresar Trabajo: orientada a capacitaciones en oficios

Para 2025, se suma excepcionalmente la participación de establecimientos privados en la línea de educación obligatoria, siempre que ofrezcan títulos oficiales y servicios gratuitos o con aporte voluntario limitado.

En cuanto a las fechas de inscripción para postularse a las Becas Progresar 2025, son las siguientes:

Finalización de la Educación Obligatoria: del 4 de agosto al 1 de septiembre.

Educación Superior y Progresar Enfermería: del 18 de agosto al 5 de septiembre.

Estas fechas aplican para todas las provincias y pueden consultarse en la web oficial de Anses y la Secretaría de Educación de la Nación.

QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE EN LAS BECAS PROGRESAR

Personas de 16 a 24 años cumplidos.

Estudiantes de secundaria, institutos terciarios, universidades nacionales y programas de formación laboral.

Argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país.

Aspirantes cuyo ingreso individual o familiar no supere tres veces el salario mínimo, vital y móvil.

Excepciones y ampliaciones: