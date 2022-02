Bautista Martínez Quarta empezó a entrenar en Italia y fue vestido de River

El hijo del defensor, ex jugador del “Millonario”, comenzó en una escuelita de fútbol y no dudó en ocultar su fanatismo por el equipo argentino. Desde que Lucas Martínez Quarta estaba en River, se hizo muy popular su pequeño hijo Bautista. Es que el nene demostró un gran fanatismo por el “Millonario” y siempre lucía en redes sociales la vestimenta del club. Ya hace algunos meses, el defensor pasó a jugar a la Fiorentina, club de Italia, y sin embargo, Bautista no se olvidan de la institución de Núñez y pasea por las calles con las camisetas y pantalones del “Millonario”. Este martes, la esposa de Martínez Quarta, compartió una imágen en redes sociales mostrando que Bautista comenzó a practicar fútbol en una escuelita. “Alguien empezó a entrenar”, escribió Agustina. En esa foto, se ve al pequeño Bautista sentado junto a sus compañeros, vestido completamente con la ropa de River, listo para tocar la pelota.

