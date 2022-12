Balance positivo del año 2022 por parte del Espacio Político CER

Sáenz Peña – Ricardo Sánchez realiza balance del año 2022 desde el espacio político CER: “Muy contento por lo hecho dentro del espacio político de Gustavo Martínez, intendente de Resistencia, pero donde también se relacionan otros intendentes de otras localidades, un grupo numerosos concejales, que se refieren el CER “Corrientes, Expresión Renovada”.”

“Hemos realizado un trabajo que ningún espacio político realizo antes, porque desde nuestros inicios con el lanzamiento de 69 talleres, no hubo una ciudad donde estuvimos presente, donde se debatía problemáticas juveniles, la seguridad, a salud, la educación, entre otros, siendo una tarea ardua semana tras semana, pero riquísima, porque tenemos un panorama general de lo piensa la gente sobre política y los ámbitos mencionados, desde cada punto de la provincia. Vemos que la sociedad está un poco cansada de las excusas de la política. Cuando se plantea sobre el cierre de una comisaría policial a las 23:00hs, hecho que ocurre en la provincia, la gente nos pregunta que solución brindamos a esto.”

“Valoramos lo hecho por el Gobernador, estamos disconformes de varias áreas del Gobierno y estamos planteando todas estas situaciones y los hemos planteado al propio Capitanich a quien queremos, pero vemos que hay varios funcionarios que no están a la altura. Siguen sin tener una solución. Además, el tema drogas que penetra en la juventud, realmente hay un hastió de la sociedad con la política en general.”

“En cada sector, en cada provincia se generan personajes sin responsabilidades planteando lo que quiere escuchar la gente, esto debe hacer que nosotros seamos responsables dentro de nuestro espacio. En Resistencia hicimos ocho denuncias contra los movimientos sociales que han interrumpido el tránsito, donde tenemos una posición muy firme ante estos hechos donde buscan adueñarse de espacios públicos, donde la gente trabajadora necesita trasladarse. Por supuesto generan críticas contra nuestro sector, pero nosotros tenemos claro que cortes de ruta no solucionan las cosas, no compartimos esas metodologías. Nuestro “choque” con estos sectores no significa que nosotros queremos el corte de sus planes sociales, sino que buscamos que puedan tener una labor y no que estén atados a u dirigente que si no se presentan en un corte de ruta se les corta un plan social.”

“Acompañaremos a nuestro espacio político, porque por más defectos que pueda tener el proyecto de Massa, o una vicepresidenta recientemente condenada por la justicia o un presidente que no las tiene todas consigo, por encima de todo eso nosotros privilegiamos que, u proyecto político como el peronismo siempre se les dará ayuda a los trabajadores, una mano para trabajar. Los sectores de la oposición se reducen en tres provincias nada más, no necesitamos eso. Esperamos que el peronismo pueda proponer una idea distinta para el 2023, no tengo dudas que la gente nos seguirá acompañando.”

“El día lunes de madrugada, saldremos con Gustavo Martínez hacia el norte de Chaco, varias localidades, con distintas reuniones, visitando nuestro impenetrable chaqueño. Nos parece una buena imagen comenzar a trabajar desde tan temprano en principio de un año nuevo.”

“A Capitanich lo respetamos, consideramos que es una parte importante para Chaco durante todos estos años, pero nuestro partido demuestra que Gustavo Martínez apunta hacia la Gobernación.”

“Terminamos el año con una sonrisa que nos regaló el mundial, deseo que esa bendición baje a cada familia de nuestro querido Chaco y que además provoque la unidad de todos de cara al año que se avecina. Les deseo un feliz y próspero año 2023 desde la Fundación “Risas” y deseos personales.”

