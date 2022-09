Bajos Submeridionales: Gobernadores acordaron la ejecución del plan director con obras por más de 30 mil millones de pesos

Los trabajos tienen como objetivo generar la infraestructura necesaria para potenciar la producción agropecuaria de forma sostenible en la región. Nueve de los 60 proyectos ya están en ejecución e incluyen sistemas de drenaje, obras viales e hidráulicas, alcantarillas, reservorios de agua, y defensas. Además propusieron avanzar en obras viales estratégicas: anillado vial de la ruta 13, ruta hidrovial entre Santa Fe y Chaco, y readecuación de canales de la Línea Paraná.

El Comité Interjurisdiccional de los Bajos Submeridionales se volvió a reunir este miércoles con la presencia de los tres gobernadores de las provincias que lo componen: el chaqueño Jorge Capitanich, el santafesino Omar Perotti y el santiagueño Gerardo Zamora. Desde la ciudad de Tostado, Santa Fe, y junto a funcionarios del Gobierno nacional, los mandatarios acordaron la ejecución del Plan Director en su totalidad y la inclusión de tres nuevas obras estratégicas.

“Tenemos un plan director con consenso social, político e institucional. Es decir, no de arriba hacia abajo, sino con la participación de los organismos técnicos competentes de cada una de nuestras jurisdicciones y también con la participación de la comunidad a través de audiencias públicas y consultas. Eso es un gran logro”, destacó Capitanich.

Del encuentro participaron el Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

El plan director contempla 60 proyectos de obras que incluyen sistemas de drenaje, obras viales e hidráulicas, alcantarillas, reservorios de agua, y defensas, que demandan una inversión de 30 mil millones de pesos. El desafío de las provincias y el Estado nacional es mitigar las vulnerabilidades y el riesgo hídrico al que están expuestos los sistemas de producción agropecuaria, las áreas urbanas y los asentamientos de población rural, minimizando posibles impactos negativos sobre el ecosistema y la biodiversidad, para lo cual se trabaja coordinadamente con el CFI.

El acuerdo de este miércoles estipula la definición de tres obras clave para continuar llevando adelante el Plan Director. Una, es la construcción de la ruta hidrovial interprovincial en el tramo Santa Fe – Chaco, sobre la que previamente deberá realizarse una evaluación técnica, económica y ambiental.

Otra de las obras acordadas es la readecuación y el mantenimiento del sistema de drenaje de la línea Paraná, en sus tramos 1, 2, 3 y 4, incorporando obras hidráulicas de control y almacenamiento y garantizando el escurrimiento ordenado de los excesos hídricos provenientes del Chaco hacia el territorio santafesino.

“Con Santa Fe estamos analizando la resolución de un problema estructural que tiene que ver con el corredor hidrovial. Nosotros necesitamos ampliar el caudal para la línea Paraná, con el objeto de establecer un sistema de desagües que sea compatible con el volumen de agua que se genera. Lo que pretendemos es un acuerdo bilateral para la ejecución de obras que garanticen a los productores de ambas provincias la garantía de soluciones técnicas compatibles con el desarrollo productivo y la sostenibilidad ambiental”, indicó el gobernador chaqueño.

La tercera implica la pavimentación de rutas y obras hidráulicas complementarias sobre el denominado Anillo Vial interprovincial, que incluye tramos de las rutas provinciales N°13 y N°7 en Chaco y de las rutas N°3 y N°30 en Santa Fe.

“Estamos dando los pasos para una gran transformación que nos permita garantizar, hacia los próximos 20 a 25 años, sostenibilidad para el desarrollo productivo y una gran oportunidad para el progreso de nuestros pueblos y comunidades con logística integrada y un gran diseño de integración entre Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco”, enfatizó el mandatario chaqueño.

Del total de la superficie de los bajos submeridionales -5,4 millones de hectáreas- Chaco cuenta con un 23,6% equivalente a 1,5 millones de hectáreas, donde la principal actividad económica es la ganadería extensiva, desarrollada a partir de los pastizales naturales –principalmente espartillares- que cubren más del 75% del territorio.

Un proyecto en marcha

Son nueve los proyectos de obras que están en ejecución en distintos puntos de la región. Capitanich recordó que Chaco tiene seis paquetes iniciales de licitación -con diferentes grados de avances y ejecución- y una inversión aproximada de 400 millones de pesos, que incluye obras de alcantarillado y construcción de defensas para 17 comunidades.

El ministro Gabriel Katopodis anticipó además que en 30 días estará en condiciones de iniciar la licitación del primer tramo de la obra de la ruta hidrovial interprovincial entre Santiago del Estero y Santa Fe, con una inversión de más de 20 mil millones de pesos. “Estamos en los detalles finales para anunciar el inicio de licitación de esa obra, tanto en materia hídrica como vial, para que cumpla con todas las expectativas que vienen requiriendo”, expresó.

El gobernador Omar Perotti valoró esa decisión ya que se trata de un tramo “que nos llevó a una discusión de intereses legítimos con Santiago del Estero y que no encontraba un canal para encauzarla”. “Que hoy el ministro nos haya planteado la garantía de la licitación es realmente de alto impacto, muchas gracias por sostener esta forma de trabajo”, manifestó.

El gobernador Gerardo Zamora resaltó el trabajo conjunto “desde el primer momento”, “y en ese sentido una de las cuestiones importantes en el caso de obras compartidas entre Santa Fe y Santiago del Estero es que hemos logrado solucionar intereses cruzados pero entendibles entre productores de un lado y del otro”, contó.

“Estamos muy contentos de que el Gobierno nacional nos acompañe. Tenemos una posibilidad importante y un tiempo que no podemos perder para financiar este plan. Nosotros estamos de paso, pero este comité se ha consolidado y tiene que continuar”, subrayó el gobernador santiagueño.

El titular del CFI, Ignacio Lamothe, se refirió al avance del Plan Director y precisó: “vamos transitando ese trabajo en el mes siete de los ocho que corresponden al plan, ajustados a los tiempos establecidos. Tener un plan no solamente ayuda a ordenar y priorizar obras, a ordenar la estrategia de desarrollo productivo y de infraestructura de la región sino que es una oportunidad. Se dan discusiones sanas donde se van confeccionando proyectos que luego se licitarán. Es un proyecto virtuoso que es posible gracias a la decisión política de tres gobernadores y de ministros nacionales de sostener esta iniciativa”

