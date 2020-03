Ayuda alimentaria: 400 mil familias la cobrarán en las cuentas donde perciben la AUH

Se decidió instrumentar de esa manera ante el aislamiento que impide realizar las entregas de las tarjetas a los beneficiarios.

Unas 400 mil familias recibirán el monto de la ayuda alimentaria en las cuentas bancarias donde perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que por la cuarentena ante la pandemia de coronavirus no se pudieron entregar las tarjetas esta semana.

“Hay 400 mil tarjetas que se entregaban esta semana y no se pudo hacer. En esos casos vamos a cargar la tarjeta en la AUH”, informó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

En declaraciones televisivas, el funcionario nacional transmitió “tranquilidad” a este grupo de personas, ya que remarcó que son “familias vulnerables”.

“Todos van a tener el monto de la tarjeta para poder comprar alimentos”, remarcó el integrante del Gabinete.

La situación se dio debido a que el aislamiento impidió que se pudieran realizar las entregas de las tarjetas y el Correo Argentino no pudo llevarlas a tiempo a los hogares de los beneficiarios.

Por ello, el Gobierno hizo esta excepción, ya que originalmente el monto de la tarjeta Alimentar no se podía acreditar en las cuentas de la AUH para evitar que la ayuda social pudiera ser utilizada para otro fin que no sea la compra de alimentos.

