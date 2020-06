Aumentaron los productos de la canasta básica

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política ciudadana (ISEPCI) realiza un relevamiento mensual de precios de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), en comercios de cercanía en los barrios del Gran Resistencia y la localidad de Sáenz Peña.

En los primeros cinco meses del 2020, el valor de la CBA subió 26,65%, y un 57,31% respecto el mismo mes de 2019; y con respecto a la Canasta Básica Total, la misma familia requirió en mayo $41.864 durante un mes, es decir $1.266 más que en el mes anterior.

Algunos de los productos que más variaron en un mes fueron: caldo (37,50%), queso crema (21,05%), harina de trigo (11,11%), yerba (9,09%). En productos de carnicería: pescado (55,56%), carnaza (6,67%), espinazo (4,35%); y en verdulería, huevos (20%), naranja (25%), el tomate y la cebolla (12,50%).

“Los incrementos siguen en alza y los ingresos en los hogares se vienen deteriorando significativamente, ya que las familias vienen sufriendo despidos, suspensiones y rebajas salariales, de la mano de una fuerte recesión que se va extendiendo y profundizando día a día”, explicó la titular del instituto, Patricia Lezcano.

