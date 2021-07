ATSA tomará medidas de paro de actividades de los trabajadores de la sanidad ante la falta de respuesta del Gobierno

Sáenz Peña – Osmar Ramos de ATSA Sáenz Peña se refiere a lo reclamos por parte de los trabajadores de la sanidad y a las medidas a adoptar ante la falta de respuesta del Gobierno.

Chaco Noticias entrevista a Osmar Ramos quien explica:

“En el día de ayer realizamos tal movilización que estaba programada a nivel pais, en reclamo de que faltan pocas horas para que termine la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y que La Cámara Empresarial del Sistema de Salud no se acercó con propuestas claras para buscar una solución. Por ende, volvemos a las medidas de fuerzas. A partir de mañana desde las 00am comenzaremos con paro de actividades de cuatro horas por turno rotativo. Las solicitudes que hacemos es un aumento salarial ya que se abrieron las paritarias, de un 45% para nuestros afiliados ya que hace 500 días los trabajadores están frente a la batalla en esta pandemia y hemos perdido aproximadamente 500 trabajadores de salud. Estamos agradecidos a la comunidad que nos consideraron siempre trabajadores esenciales, pero para los gobernadores somos descartables a la hora de solicitar un aumento. Sabemos que desde que comenzó la pandemia el Gobierno Nacional colaboró mucho con el salario de cada empresa para que mantenga sus fuentes de trabajo, por eso nos llama la atención que hoy no puedan brindar el aumento necesario. El sueldo del trabajador de la sanidad ronda entre 30 mil y 40 mil pesos aquí en Chaco.”

“No solamente el trabajador esta expuesto al virus sino también la familia del mismo, duele tanto que eso no se reconozca. Pedimos a la comunidad que nos acompañe y que intenten no asistir a los sanatorios el día de mañana para evitar un poco el roce con los trabajadores, ya que hay algunos que tienen turnos para tratamientos pero buscamos que se entienda que nuestro reclamo es justo, para que el trabajador llegue por lo menos a superar la escala de pobreza del INDEC de 60 a 62 mil pesos. Si no hay respuestas mañana continuaremos con paros de 48hs o hasta incluso indeterminado.”

