ATSA inauguró la extensión aulica de la UEGP N°236 en Sáenz Peña

En la tarde del viernes 19 de septima se inauguraron las nuevas aulas de la Uegp 236 de Atsa Chaco. El acto se realizó en la sede de Atsa en Sáenz Peña en calle 0 entre 11 y 13 del Barrio Reserva Este.

«Este es un logro de los afiliados, agradecemos el acompañamiento que tenemos en la gestion, por eso se cumple con estos objetivos. Para nosotros esto representa algo muy importante, luego de haber logrado la escuela de nivel superior para las carreras de salud, la Uegp 236, en Resistencia y traer la extensión aulica a Sáenz Peña, sin dudas constituye una oferta educativa única para los afiliados. Además ponemos en marcha la Diplomatura en Cuidados Criticos para pacientes pediátricos, y tenemos la posibilidad de anunciar que para el ciclo lectivo 2026 tendremos la Carrera de Enfermería Profesional e Instrumentación Quirúrgica.

Estamos proyectando el Camping de la Sanidad en Sáenz Peña, con un predio que se adquirio, y además en San Martin, tendremos un proyecto similar con un terreno que también se adquirio. En fin respondemos a las necesidades que tiene el trabajador de la sanidad, en salarios, mutual, capacitaciones y esparcimiento.

Por ello en el mes de octubre vamos con nuestra lista para las elecciones en el gremio, tenemos varios proyectos, a pesar del escenario de adversidad que ofrece el gobierno, pero el trabajo sindical no se termina, los afiliados nos vienen apoyando hace un tiempo importante y para nosotros es un incentivo para seguir trabajando por el crecimiento del gremio».