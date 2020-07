ATP: los depósitos por los sueldos de junio serán en los próximos días

Se trata del aporte estatal para el pago de haberes de los trabajadores de empresas privadas.

El Gobierno, junto con la AFIP y la ANSES, está ultimando los detalles para concretar el pago del 50% del sueldo que el Estado paga a los empleados de las empresas privadas que se inscribieron en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Los depósitos comenzarían a concretarse dentro de una semana.

Se trata de la asistencia correspondiente a los salarios de junio, que se realizan este mes. En fechas anteriores se concretaron los primeros depósitos en las cuentas de los empleados entre el 7 y el 11, por lo que en los próximos días se espera que estén acreditándose los nuevos pagos.

Cuándo se cobra el ATP en julio

El pago corresponde al mes de junio de las empresas inscriptas en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) hasta el 3 de julio. Por el mismo, el Estado las asiste con el pago del Salario Complementario que abarca hasta el 50% del salario de los trabajadores. Esto no alcanza a los aguinaldos.

Fuentes oficiales no pudieron confirmar la fecha de pago, aunque se espera que sea a partir de la semana que viene.

Los trabajadores en relación de dependencia pueden consultar en la página web de la ANSES su fecha cobro.

En la página web de la ANSES, en el apartado Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) se puede chequear el estado del trámite de cada trabajador cuya empresa se suscribió.

Para hacerlo, basta con ingresar en https://servicioscorp.anses.gob.ar/ATPConsulta/ con el número de CUIL.

La ANSES informa si el trabajador está registrado en el programa o no. En caso de negativa, aconseja consultar con el empleador. En caso afirmativo, informa la fecha de cobro si la misma ya fue determinada por el organismo.

El pago se efectiviza en la cuenta bancaria cuyo CBU fue informado por el empleador a la ANSES.

