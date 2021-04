Atlético Tucumán le puso freno a Vélez en la Copa de la Liga

Con goles de Oscar Benítez y Augusto Lotti, el Decano sorprendió al líder de la Zona 2. Además, Newell’s le ganó a Lanús 3-1.

Vélez Sarsfield, aún líder de la zona B de la Copa de la Liga Profesional (LPF), exhibió una discreta imagen y cayó sin atenuantes con Atlético Tucumán, por 2-0, en partido válido por la novena fecha del certamen.

El equipo dirigido por el cordobés Mauricio Pellegrino continúa, pese al tropiezo, en lo más alto de la clasificación grupal, con 19 unidades, manteniendo las tres de ventaja sobre Lanús, que también perdió con Newell’s (1-3).

El atacante Oscar ‘Junior’ Benítez (Pt. 13m.) y el ingresado Augusto Lotti (St. 30m.) convirtieron los tantos del elenco ganador, que no tuvo en su formación inicial al volante ofensivo Ramiro Carrera, afectado por una angina con placas de pus (se descartó el Covid-19).

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Leonardo Heredia, Abel Bustos, Cristian Erbes y Ramiro Ruiz Rodríguez; Oscar Benítez y Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.

Vélez: Lucas Hoyos; Hernán De la Fuente, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Matías De los Santos; Pablo Galdames, Agustín Mulet y Francisco Ortega; Agustín Bouzat, Cristian Tarragona y Lucas Janson. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol en el primer tiempo: 13m. Benítez (AT)

Gol en el segundo tiempo: 30m. Lotti (AT)

Cambios en el segundo tiempo; antes del inicio, Juan Martín Lucero por Ortega (VS); 10m. Agustín Lagos por Benítez (AT); 20m. Thiago Almada por Janson y Luca Orellano por De la Fuente (VS); 22m. Franco Mussis por Bustos y Augusto Lotti por Heredia (AT); 36m. Federico Mancuello por Mulet (VS); 37m. Ricardo Centurión por Bouzat (VS); 43m. Matías Alustiza por Toledo (AT).

Amonestados: Heredia, Risso Patrón, Marcelo Ortiz, Erbes (AT) De la Fuente, Mancuello (VS)

Cancha: Estadio José Fierro (Tucumán).

Árbitro: Silvio Trucco.

