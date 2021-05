Atlético Madrid defiende la punta ante Barcelona: horario, TV y formaciones

El equipo del Cholo Simeone visita a Lionel Messi y compañía en el Camp Nou a cuatro fechas del final.

El líder Atlético Madrid, dirigido por el Cholo Simeone, visitará este sábado al Barcelona de Lionel Messi, uno de sus escoltas, en un partido trascendental para la definición de La Liga de España a cuatro fechas de concluir la temporada.

Atlético (76) lleva una ventaja de dos puntos sobre los catalanes y Real Madrid, diferencia que intentará sostener o ampliar este sábado desde las 11.15 de Argentina cuando se presente en el Camp Nou. Transmite DirecTV Sports.

El encuentro será el primero del uruguayo Luis Suárez ante Barcelona desde su salida del club, decidida por la dirigencia del expresidente Josep María Bartomeu y comunicada por el actual entrenador, Ronald Koeman, en septiembre del año pasado.

“Será algo extraño para él y también para los jugadores de nuestro equipo. Puede ser extraño, pero somos profesionales y cada uno dará lo máximo, no hay que darle más vueltas”, dijo Koeman sobre la particularidad de enfrentar al “Pistolero”, que estuvo ausente en la victoria 1-0 de la primera rueda en el Wanda Metropolitano.

Suárez, de 34 años, ganador de 13 títulos en su etapa en Barcelona (2014-2020), adelantó que no festejaría un gol ante el conjunto “culé” por respeto a su pasado. El uruguayo, con 19 tantos, es el cuarto máximo goleador de LaLiga, detrás de Messi (28), el francés Karim Benzema (21) y Giovanni Moreno (20). Sin embargo, no marca desde el 21 de marzo pasado ante Alavés en un encuentro previo a la lesión muscular de la que retornó hace dos partidos.

Barcelona perdió la semana pasada la ocasión de subirse a la punta cuando cayó de local ante Granada en un partido pendiente, por lo que mañana tendrá quizás la última oportunidad de perfilar la competencia a su favor.

Messi atraviesa una actualidad fructífera con cinco goles en los últimos cuatro partidos, dos de ellos en la pasada victoria sobre Valencia en Mestalla.

