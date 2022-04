ATECH rechaza la idea de implementación de una hora más de clases al Nivel Primario

Sáenz Peña – Adela Miño y Cintia Janevich de ATECH detallan a ChacoNoticias sobre el proyecto de implementación de hora a la Educación Primaria: “La implementación de una hora más de clase para nivel primario no es algo tan simple como lo indican.”

“Hoy recién lo iban a tratar al proyecto a nivel nación, no sabemos aun lo que provincia determinará. El gremio salió por todos los medios diciendo sobre el rechazo a la idea de agregar esta hora. Es una situación que para poder aplicarlo debe modificarse el estatuto, donde establece las horas que debe cumplir el docente.”

“Además, es necesario la remuneración por esta hora y la coordinación correcta de horarios. Es fácil decir “implementamos una hora más”, pero no es fácil hacerlo. Desde el gremio no creemos que sea la forma de arreglar el problema educativo, lo que siempre se busca es educación de calidad y agregando una hora no se garantiza calidad. La necesidad del mantenimiento de los edificios escolares es otra gran problemática.”

“Tanto ATECH como el frente gremial rechaza la idea de agregar esta hora de clases. Hay que tener en cuenta las horas de capacidad que los chicos tienen para prestar atención, llega un momento donde se cansan y ya no escuchan. Existe una reglamentación sobre la cantidad de chicos se pueden tener, se cuenta con niños integrados donde en sus aulas debe haber menos cantidad de alumnos, es necesario una infraestructura mayor para poder crear cargos, es decir, la construcción de más aulas.”

“La atención en ATECH es de 9 a 12hs para brindar asesoramiento, tramites por internet, transporte de documentación a Resistencia.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram