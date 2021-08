ATECH continua brindando asesoramiento y ayuda a los docentes en estos tiempos de pandemia

ATECH Sáenz Peña, continua con el asesoramiento y ayuda a distintos docentes para trámites laborales o provisión de espacio y recursos para el desarrollo de sus tareas en tiempos de pandemia.

Adela Miño y Cinthia Janevich pudieron brindar detalles al diario Chaco Noticias sobre las distintas tareas llevadas a cabo y sobre la posibilidad de la vuelta total a clases presenciales para el mes de Septiembre: “Estamos asesorando continuamente a los docentes y ayudando a los de nivel inicial y biblioteca para poder participar del concurso de acenso. Además, contentos por la realización de asignación de supervisores para lugares desocupados sin personal, algo que ATECH solicitó en la mesa técnica, lo que es necesario para el correcto asesoramiento y supervisión del mismo nivel. ATECH tiene un convenio con la Fundación Terra, que dicta carreras de post-títulos y diplomaturas las cuales se las realiza en modalidad virtual por la pandemia.”(…), expresó Miño.

“Se pide que las instituciones tengan las condiciones para poder llegar a la presencialidad total. No creo que para septiembre se logre llegar a tiempo, sino que se verá de seguir trabajando por la modalidad de burbujas, respetando distanciamiento y demás.”, agregó.

“Hay escuelas que no cuentan con agua potable, con elementos de limpieza, alcohol, no están en condiciones de comenzar. Hay directores que no abrieron sus instituciones, sino que continúan en la modalidad virtual. No todos cuentan con el servicio de internet para lo cual les abrimos nuestras puertas para que puedan trabajar con nuestros recursos.”, acotó Janevich.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir