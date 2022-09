ATE y la lucha junto a todos los jubilados: “Aumento ya para todos los jubilados”

Las jubilaciones no alcanzan, las prestaciones de las obras sociales no son las esperadas luego de aportar durante toda la vida y los más viejos no están en la agenda del gobierno.

Con un acampe en el Congreso de la Nación, reclamamos un aumento de emergencia y el 82% móvil para todos los jubilados.

Con un haber mínimo de $43.300, el 80% de los jubilados no pueden costear su canasta básica mensual de $105.000 y son pobres en la Argentina.

La reestatatización del sistema de jubilaciones y pensiones fue un avance, pero debió ser acompañando de la creación de un impuesto específico para financiar sus prestaciones.

Las obras sociales han achicado su abanico de prestaciones y el cobro de plus es generalizado en todos los niveles de atención médica.

Tenemos que ser más, para tener más poder y transformar esta penosa realidad. En ATE luchamos para que no existan más subsidios mínimos para pasar una vejez en la pobreza y no vamos a parar hasta que todos tengan jubilaciones dignas.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram