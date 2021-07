ATE Seccional Sáenz Peña manifiesta su desconformidad por lo que se vive en el RAM San Roque

Sáenz Peña – ATE Seccional Sáenz Peña acompaña al personal del RAM San Roque en la lucha por los derechos de los ancianos y de los mismos.

Chaco Noticias entrevistó a Ricardo Luna, secretario general de ATE, quien detalló:

“Venimos por esta problemática de hace mas de dos años, por persecución laboral, violencia laboral, violencia física, las condiciones de ambiente en las que se encuentran los residentes y el personal. Venimos esperando respuesta de parte de Cristina Aboitiz pero la misma no presenta una. Por eso nos presentamos hoy para manifestarnos y solicitar que se tomen cartas en el asunto. Hay compañeros que fueron trasladados hacia otros sectores de manera compulsiva y con carácter de “castigo”. Hay compañeros que tenían licencia por Covid y que hoy se reincorporan y ya tienen miedo por la situación hostil en la que todo esto se encuentra. Alicia Goy afirma que esta situación se mantiene por orden del Gobernador, entonces es quien pasa a ser el responsable de lo que están viviendo los residentes y el personal laboral.”

Walter Ojeda, delegado de ATE “Estamos con las compañeras que deben volver a trabajar a las cuales las autoridades no le designan ninguna zona de trabajo. Incluso tuvimos una compañera que prefirió renunciar porque llegó a tal cansancio de aparentar algo que no es el hogar de ancianos. La señora Aboitiz me solicitó denuncias, notas, pruebas lo cual todo presenté y la misma decidió no hacerse presente en este día ni brindar respuesta alguna, lo cual todo me parece una burla por parte de ella. Esto es inaguantable, las compañeras se enferman psicológicamente, el sueldo no alcanza, todo es insostenible. Esta situación no da para mas.”

Estela Niz: “El día 5 de Julio me dieron el traslado de forma violenta hacia el Cotolengo. Mandé un descargo administrativo, un recurso de amparo los cuales no fueron contestados. Nos pidieron solamente que no participemos de sindicato ni presentemos denuncias por la actual situación del hogar. Seguiremos denunciando por los derechos de los abuelos y porque es nuestro deber desvelarnos por ellos, no nos vamos a callar. Seguiré hablando en los medios, no me correré de los gremios y que ellos continúen haciendo los traslados que quieran.”

