ATE Seccional Sáenz Peña acompaña a los trabajadores del RAM San Roque quienes sufrieron la primer baja de un personal en situación de precarización

Sáenz Peña – Ricardo Luna de ATE Seccional Sáenz Peña hace referencia a la lucha de los trabajadores precarizados del RAM San Roque, donde se dio la primer baja a una enfermera por asociarse al sindicato.

Chaco Noticias entrevistó a Ricardo Luna, quien detalló: “Hoy en el marco del paro de 48hs, acompañamos a los trabajadores de Desarrollo Social quienes vienen sufriendo persecuciones, cortes de beca, cortes de ingresos para sus familias, marcharemos hacia la oficia de Gobernación para ver si los funcionarios del Gobernador nos atienden y nos brindan respuesta. Hemos diseñado una mesa de gestión con la señora Aboiti, quien cortó esa mesa de diálogo e incitó y luego amenazó que no se afilien a ningún sindicato sino se les cortaría las becas. Luego de esta marcha seguiremos en una asamblea para acompañar a que se reintegren a todos los compañeros perjudicados en el hogar RAM San Roque.”

Griselda Ortiz, ex empleada del RAM: “Me encontré que no tenia depositado el dinero mi beca. El día 8 se hacia el deposito y el día lunes me dirigí al cajero para cobrar y no podía operar. Espere 24hs, el pago no estaba. Ingrese a Tu Gobierno Digital y figuraba el beneficio dado de baja. Soy enfermera en la RAM San Roque, el día de ayer presté mi ultima guaria de servicio. Di conocimiento a la señora Aboiti sobre el no depósito, a lo que solicitó que asista al día de ayer para hacer la guardia correspondiente y traiga conmigo una nota de reclamo respecto a la falta de cobro. Al finalizar el día me dijo que ya no era necesario mi servicio, que no me presente, ya que, si no estoy cobrando ellos no pueden hacerse cargo si algo me llegase a pasar dentro de la institución. Me dijo que espere, que mediante el reclamo vería si en el transcurso del fin de semana se comunicaría conmigo para saber que solución me da. Soy la primera con corte de beca. Además, se padece el cambio de turnos, po ejemplo, en turno noche, a una compañera la sacaron de su horario y la hicieron rotar de mañana y tarde. Para que se dé esta baja de beca, es un trámite que se realiza con un mes de diferencia y creo que se dio al finalizar la reunión que habíamos tenido con la señora Aboiti donde yo le había planteado estos tipos de reclamos y sobre el manoseo que sufrimos dentro del RAM. Ella simplemente nos hablaba del aspecto político y que no era aconsejable la asociación a gremios. Estaba al tanto de todo lo que sucedía y no prestó interés.”

