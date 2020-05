ATE Sáenz Peña solicita que se garanticen las condiciones laborales del personal de salud

Ricardo Luna,secretario general de ATE Sáenz Peña, en conferencia de prensa frente al Hospital 4 de Junio se refirió a los reclamos que llevan adelante en defensa de los derechos de los trabajadores de salud. Estuvo acompañado de Hector Kotov y Angel Chamorro entre otros trabajadores y dirigentes.

El dirigente destacó: “Estamos frente al Hospital de Sáenz Peña, para recordar los hechos antes de la pandemia como la precarización laboral y la cuestión habitacional, que se garanticen los servicios de luz y agua a lugares que antes no llegaban, para así garantizar las condiciones de higiene y salud. Estamos reclamando el pago del bono extra de $5.000 al personal de salud, los cuales no han percibido todavía, nos informaron las autoridades que se deben cargar nuevamente los datos, esto hará que se demore nuevamente el pago de este bono. En condición de precarizados tenemos compañeros que hace 17, 15 y menos años están en esas condiciones, queremos que se aseguren los elementos de protección personal para que el trabajador de salud este protegido a la hora de atender un posible paciente de Covid-19, en fin que se garanticen las condiciones laborales del personal de salud.”

