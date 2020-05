ATE Sáenz Peña realizó asamblea junto a trabajadores de comunidades aborígenes

Desde ATE Sáenz Peña se comunicó que en la jornada del viernes 29 de Mayo se acompañó a los trabajadores de las comunidades originarias a los cuales pretendían desalojar de su lugar de trabajo, denunciando persecución y discriminación.

Ricardo Luna, secretario general de ATE Sáenz Peña, señaló: “Realizamos una asamblea en el Hospital 4 de Junio, donde dejamos en claro que no vamos a permitir estos manejos y que el Servicio para la Salud y Orientación Indígena SASOI no va a seguir soportando estos manoseos. Los compañeros de las comunidades originarias forman parte de nuestra organización y en ATE cuando nos tocan a uno nos tocan a todos”.

