ATE Sáenz Peña denuncia la falta de elementos e insumos para personal de salud

Desde ATE seccional Saenz Peña, denunciamos la falta de RR.HH, especialmente de enfermería y mucamos en las áreas COVID 19 del hospital 4 de Junio, escasez en E.P.P, en calidad y cantidad.

Dicha situación se presentan en el servicio de Pediatría y guardia central, los cuales fueron afectados por caso positivo y/ sospechosos. Ante este cuadro situacional exigimos especial mirada al gobierno, es este sentido también pedimos celeridad, confiabilidad y validez de los resultados a efectos de extremar las medidas de prevención en el personal. Es inadmisible que el personal de enfermería tenga que llevar agua para su consumo personal, en el sector destinado a Covid.

