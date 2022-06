ATE Sáenz Peña continúa con medidas de fuerzas por un periodo de tres días consecutivos

Sáenz Peña – Héctor Kotoff integrante de ATE Sáenz Peña habla sobre el anuncio de medidas de fuerzas tomadas: “Hemos decidido por asamblea una medida de fuerza de 72hs desde el día de hoy en base a una serie de reclamos que hace tiempo venimos insistiendo.”

“El pase a planta de trabajadores, haciendo memoria del compromiso del mes de octubre del año pasado del Gobierno provincial de turno en pasar a contrato de servicio a compañeros del Programa Experto, compañeros trabajadores de salud del Hospital 4 de Junio y Centros de Salud. Hace meses no hay novedades al respecto. Estos compañeros, en total estado de precarización, son quienes sostienen el sistema de salud.”

“Desde que asumimos nuestra conducción en 2019 venimos haciendo el trabajo que por las gestiones anteriores había sido abandonado, recorriendo todos los lugares, contando con varios delegados. Además, el registro de propiedad inmueble otro motivo por el cual el día de ayer realizamos una asamblea asesorando y brindando apoyo a los trabajadores, ya que comienzan las amenazas y demás hechos que apuntan a que tomemos nuevamente en el futuro, más medidas.”

“El pago extra, es algo que cobran varios profesionales de salud, pero no lo gozan los enfermeros, instrumentadores, psicólogos, licenciados en bioimagenes, volviéndose un motivo mas de reclamo ante este Gobierno hegemónico y discriminador. Estamos abierto al diálogo, dispuestos a conversar como en otras oportunidades lo hicimos con el director del Hospital, por ejemplo, pero no entendemos si es soberbia o qué que no logran ayudarnos con todos estos aspectos importantes.”

“En estos tiempos de crisis la principal herramienta que tienen los trabajadores son la solidaridad, son tiempos difíciles y es necesario apoyarnos y ayudarnos entre todos.”

