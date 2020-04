ATE Sáenz Peña acompaña la lucha de los trabajadores precarizados de salud pública

Desde la conducción de ATE Sáenz Peña, informaron las actividades desarrolladas frente al Hospital 4 de Junio: “En la mañana de este jueves 23 de abril ATE delegación Sáenz Peña acompañamos la lucha de los compañeros precarizados,

respetando la directivas del protocolo de aislamiento preventivo, social y obligatorio, donde exigimos el fin de la precarización laboral en los estados nacionales, provincial y municipal, a su vez que repudiamos el desafortunado trato que la ministra de salud tuvo para con los compañeros precarizados de Castelli. Condenamos la actitud insensible de funcionarios públicos, en un momento de incertidumbre que nos ocasiona la pandemia covid 19 y el dengue.

ATE SIEMPRE ESTA.”

