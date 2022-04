ATE repudia el proyecto de Ley N°662 que perjudicaría a los jubilados

Sáenz Peña – Ricardo Luna secretario general de ATE de Sáenz Peña, en una entrevista con ChacoNoticias aclara sobre la postura tomada ante el proyecto de ley que afectaría al sector jubilado: “Hemos tomado una decisión, el sindicato está en contra de ese proyecto de ley 662, que se trata sobre prever una serie de descuentos a los jubilados para cubrir el déficit previsional que tiene el INSSSEP, esta obra social que siempre fue objeto de corrupción o de caja para cada Gobierno de turno para cubrir sus necesidades, lo cual es inconstitucional, ilegal, por lo cual ya pedimos a los diputados provinciales que se pronuncien en contra de todo esto que perjudicaría grandemente al sector jubilado.”

“Son los sectores menos protegidos, menores y adultos mayores, como no pueden votar se “les mete la mano en el bolsillo”. Hay que estar atentos a que las organizaciones del personal activo tiendan de manera solidaria tiendan a defender esta postura, porque todos llegaremos a ser jubilados y entender que el INSSSEP no mejorará nunca, no se cambiará hasta que no modifique la estructura orgánica de la misma, por más que haya un vocal que grite no servirá de nada.”

“Efectivamente creemos que ninguno de los sectores se pondrá a favor de esta maldad, donde se verán perjudicados todos los jubilados, que ya cobra un salario por debajo de la mínima. Recordemos que, a través de nuestra lucha, de reclamos permanentes logramos que se reincorpore de manera permanente esos $2000 que se les había quitado, que a pesar de que no es lo que necesitamos como ser un aumento al básico y en blanco, es una condición necesaria que continúa sin ser suficiente.”

“Cada vez que se beneficia el sector activo, debería beneficiarse también el sector pasivo, algo que no se ve, no se ve el 82% móvil en práctica.”

“Respecto a los Centros de Salud estamos acompañando y no estamos de acuerdo con respecto a medidas de castigo por parte de algunos directivos hacia el personal, cuando ya la situación de precarización en la que se encuentran es un castigo, cuando son los que estuvieron frente a la pandemia.”

“Siempre estuvo presente este sector, no como otros que se encerrados en su casa para protegerse, por eso no estamos de acuerdo con que se los persiga. El problema es de gestión que hay que saber preparar y es necesario que los directivos se preparen para poder cambiar la realidad de la situación, el problema no es de Recursos Humanos. En ese sentido es necesario crear estrategias para analizar sobre las reales necesidades en salud que tiene la población y trabajar para actuar sobre eso.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram