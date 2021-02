ATE lleva a cabo una protesta por los derechos y reclamos de afiliados del INSSSEP

Sáenz Peña – Ricardo Luna Secretario General de ATE habla sobre la protesta llevada a cabo el día de hoy en el insssep.

Chaco Noticias se encuentra con Ricardo Luna y nos cuenta:

“Estamos una vez mas en el Insssep defendiendo los derechos de los afiliados. Solicitamos que de una vez por todas, se solucione la mejora de prestaciones y especialidades a servicio de los afiliados. Parecía haberse solucionado la situación de odontólogos, pero estamos viendo que no es así. Tampoco se cuenta con oculistas, el %82 móvil deja de serlo porque los pasivos no reciben el aumento en blanco. Tenemos aproximadamente $290.000 afiliados al Insssep con un promedio de $3000 mensuales y con ese dinero debemos tener un servicio eficiente. No puede ser que debamos pagar plus ante una consulta, y los directivos del Insssep lo único que hacen es aconsejar realizar denuncias que a nosotros no nos corresponden hacerlas. El Estado tiene los mecanismos para supervisar y evitar todas estas situaciones. Nos acompañan los compañeros precarizados que fueron prometidos una obra social y aun siguen incumpliendo. Cuando debemos hacernos atender, debemos poner plata de nuestro bolsillo. El Directorio del Insssep debería funcionar de manera eficiente. Hay discusiones, malentendidos y falta de comunicación entre los directivos y ellos, y los afiliados son los perjudicados. Necesitamos modificaciones estructurales en sus sistemas. Debe haber un funcionamiento eficiente listo para hoy y para mañana. Una cobertura de baja complejidad no sirve. Estando en pandemia, solo por el hecho de contraer el SarsCov la cobertura no abarca los gastos por tal situación, mucho menos hablar del grupo familiar.”

