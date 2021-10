ATE en defensa de los trabajadores de la salud ante la precarización por parte del Gobierno

Sáenz Peña – Asamblea en el Hospital 4 de Junio por parte de trabajadores precarizados en reclamo a sus derechos y en pedido de eliminar el maltrato hacia los mismos. Ricardo Luna secretario general de ATE detalló la lucha a Diario ChacoNoticias: “Venimos con las problemáticas de la región sanitaria, los compañeros que están presentes son compañeros enfermeros del Barrio Néstor Kirchner, compañeros que trabajaron de manera precarizada durante toda la pandemia y de esta manera siguen prestando servicio.”

“Nosotros hemos realizado una serie de reclamos en estos meses respecto al Plan Sumar, las horas de guardias, la falta de rendición de cuentas, los fondos que no se recibieron, la violencia de género. Solicitamos asesoramiento y no lo recibimos. Otra serie de problemáticas como la persecución laboral que sufren nuestros compañeros como también el traslado compulsivo, violento y arbitrario violando todo proceso administrativo legal, principios fundamentales, el armado de todo un artilugio para mandarlos al Hospital 4 de junio.”, agregó.

“El día de mañana en la región sanitaria realizaremos una asamblea en conferencia de prensa respecto a las medidas que vamos a tomar para que estas cuestiones no vuelvan a ocurrir más. No estamos en contra de los traslados mientras estos sean dentro de las normas. Además sufren persecuciones por formar parte de ATE y nosotros aún así seguiremos defendiendo a los trabajadores y no a los funcionarios o a los gobiernos, personas que demostraron en las últimas elecciones no ser eficientes y funcionales, no estamos en contra de ninguna gestión sino que queremos que las cosas mejoren. Se ven irregularidades en la organización del hospital a la hora de hacer filas para sacar un turno; la gente desde horarios muy tempranos, padeciendo fríos e inseguridad se encuentran para poder recibir la atención sanitaria pública y eso no puede volver a ocurrir.”, finalizó.

