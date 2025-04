ATE denunciará penalmente al director del Hospital 4 de Junio por persecuión sindical

Sáenz Peña – Ricardo Luna, secretario general de ATE se reúne con ChacoNoticias, donde detalló la toma de nuevas medidas ante la situación de empleados del Hospital 4 de Junio: “En los últimos días y por lo que vemos para futuro, la situación de incertidumbre será peor. Tendremos paro local desde hoy hasta el día viernes, debiéndose a las persecuciones sindicales contra el personal del Hospital 4 de junio.”

“Hay un atropello a la libertad sindical, que sin ella no hay derecho laboral. Es lo que está haciendo el director, los directivos, el ministro de salud Rodríguez y los que están a cargo en la Región Sanitaria. Están persiguiendo a los empleados cuando los inútiles son ellos mismos, que no planifican, no tienen una visión estratégica nada. Les pedí varias veces si tienen algo proyecto a futuro algún plan estratégico y no tienen nada, trabajan al azar todos los días y se hacen los guardias. No dejaremos que sigan atropellando los derechos de los trabajadores, a nadie. Nuestros derechos nosotros lo vamos a ejercer.”

“También está la asesoría del Hospital 4 de Junio, el Dr. Villalba es alguien que pone muchas trabas, tiene que definir también su visión y su misión porque no sabemos para qué está ese servicio. Nosotros tenemos bien en claro nuestros objetivos. Entre las persecuciones están la prohibición de que el grupo de delegados participen en las asambleas, que puedan tomarse licencias cuando los sindicatos los necesitan, se los persigue por notas o se arma alguna artimaña con otros que se prestan para esa situación, no dejan ejercer el paro, están trasladando delegados sindicales de un lado a otro, se modifican las condiciones de trabajo y todo eso es una grave violación a la libertad y tutela sindical.”

“Están evitando que los trabajadores se organicen como deben hacerlo. Por todo esto estaremos haciendo una denuncia penal contra el director del Hospital 4 de Junio por práctica desleal, por interrumpir la práctica sindical en una institución. Lo haremos contra todo el que sea necesario. Recurriremos a la justicia y sino seguiremos insistiendo. Muchos están callados y no se sabe que hacen, pero nosotros les mostraremos a la sociedad quienes están con ella y quienes no.”

Además se refirió a las complicaciones a la hora de conseguir medicamentos para la salud de varios trabajadores.

”Estamos presentando medidas para poder conseguir medicamentos para cáncer para uno de nuestros compañeros. Su señora tuvo que ir a pelear, discutir y por suerte tienen al sindicato para una defensa legal. Cuando vemos que la autoridad de quienes les corresponde dar estos medicamentos, salió de vacaciones con su familia donde gastó un dineral, provoca mucha bronca. Tenemos que estar rogando por un medicamento. Habíamos tomado esa medida autosatisfactiva y al parecer eso funciona.”

“Siempre digo a nuestros compañeros que debemos exigir, no puede ser que todos los meses pongamos la plata y no nos den lo que nos corresponde. Hay que ver para mejorar esta cuestión. A veces uno está sano y piensa que nunca necesitará estos servicios, y cuando llega el momento de necesitar uno ya está enfermo y poco puede moverse por esto.”