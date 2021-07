ATE Sáenz Peña, continúa acompañando a los Trabajadores Precarizados de Salud Pública

Sáenz Peña – Asamblea de ATE Sáenz Peña en Zona Sanitaria reclaman estado de precarización de hace años.

Chaco Noticias, entrevistó a Ricardo Luna quien explicó:

“Estamos en la Región Sanitaria acompañando a los trabajadores de Salud, quienes vienen realizando denuncias ante series de problemáticas; no hay planificación, ni plan estratégico ante tal crisis. El tema del Plan Sumar no tienen rendición de cuentas, la precarización laboral, las rotaciones, la falta de director en los centros de Salud. Estamos viendo quién será la persona que cargue toda esta responsabilidad. La Atención Primaria Salud esta en crisis, falta planificación, no hay promoción de la salud, educación para la salud, trabajos de terreno, ni charlas educativas. No hay Atención Primaria de la Salud, hay rutina y asistencialismo. Si no tenemos respuesta, pediremos fiscalización a la Dirección Administrativa que justamente a través de la ley de información publica donde ATE exigirá se nos brinde información sobre el Plan Sumar, ya que no los compañeros no reciben uniformes, ni reparación de cocina cuando ellos están comiendo entre las cañerías con olor, ni pases a plantas. Vemos que los candidatos están buscando votos al acercarse las campañas, y los trabajadores se encuentran precarizados hace 15 años. Hace unas semanas falleció un colega esperando una bonificación, no queremos que nadie mas muera en espera de una respuesta.

“Estamos hace años precarizados, somos 1725 en toda la provincia, nos encontramos en mal estado. Estamos para el pase a planta después de tanto tiempo estar siendo abusados por el Gobierno. Estamos muy mal. Es una vergüenza para un profesional encontrarse así. Estamos en servicios esenciales para la salud, no entendemos porque nos ubican así. Pedimos el pase a planta urgente.”, Víctor Castillo trabajador de la Salud.

