ATE Conferencia De Prensa donde hablan sobre la situación laboral de trabajadores de distintos ámbitos

Sáenz Peña – Conferencia de prensa de ATE, da información sobre las problemáticas a tratar en los distintos ámbitos laborales.

En un encuentro con Chaco Noticias, los miembros de ATE nos cuentan:

Ricardo Luna: “Efectivamente luego de estas vacaciones, estamos para establecer el plan de acción durante el año 2021. Nosotros queremos el llamado a paritaria y aumento salarial de un %50 ya que el primer trimestre del año 2021 la inflación es de un 4% y esta previsto un 50%. A su vez, recordamos el pase a planta de nuestros compañeros en el ámbito de la salud publica. Ya se descubrió la vacuna, ya se vacunaron los que debían pero sin embargo siguen nuestros compañeros precarizados sin poder trabajar dignamente. Otro tema, es la cuestión del Insssep, debe mejorar las prestaciones a nuestros afiliados ya que estamos sin odontólogos necesarios, sin oculistas, sin oftalmólogos y la cuestión del plus. Hay un rumor de la armonización a nivel nacional, significa que igualaran hacia bajo los sueldos y el 82% “ficticio” móvil también en peligro ya que los aumentos de estos meses el personal pasivo no los recibe. Desde el Insssep, el director pide que los afiliados denuncien, cuando no deberían por que hacerlo. Estos son los lineamientos para este año y para la campaña que se llevará a cabo. También estamos discutiendo el inicio de clases.”

Miriam Tello, respecto a la docencia: “Invitamos a la caminata que se iniciará en la Plazoleta Sarmiento hacia la plaza San Martín, mostrando la necesidad de una recomposición salarial del docente. Hay diferencias entre lo básico de un docente y uno que recién inicia. Necesitamos cobrar la deuda retroactiva clausula gatillo. Conversamos con colegas que el aumento necesario como mínimo es de un sueldo básico de $24000. Pedimos a la sociedad, a los papás apoyar para también tener condiciones dignas en los edificios educativos. Los estados en que se encuentran las escuelas son desastrosas e inhabitables para todos. Hasta años anteriores estuvimos comprando agua para que los niños puedan consumir.

Ángel Chamorro en el ámbito municipal: “Hicimos un trabajo hasta noviembre del año pasado de pase a planta en la municipalidad. El día a día trabajamos sabiendo que hay compañeros que no se toman vacaciones por que el trabajo municipal les exige presencia. Hemos presentado una audiencia con el señor Intendente para lograr avanzar con todo lo tratado en el ámbito municipal. Hay preocupación con respecto a sus salarios, así que seguimos trabajando por ellos. La condición de trabajo del empleado municipal no esta bien para nada.”

