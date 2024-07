ATE acompaña a la presentación del libro referente a las Ligas Agrarias por el norte argentino

Sáenz Peña – ATE Sáenz Peña, recibe la visita de Vanina Rodríguez secretaria de Formación de ATE Nacional y Dafner Samudio, para junto con Ricardo Luna detallar a ChacoNoticias, sobre la situación actual de los afiliados a nivel nacional y sobre la presentación que se realiza en el norte argentino del libro referente a las Ligas Agrarias.

“Estamos haciendo una recorrida junto a la secretaria general de ATE Chaco, por distintas localidades, presentando un libro sobre los 50 años de las Ligas Agrarias, libro que consta de información recopilada de una reunión por zoom en el 2020, a cargo del director de la escuela sindical Cristian Vázquez. Este libro da pie a discutir la coyuntura actual de acuerdo a la soberanía alimentaria, la agricultura familiar con los despidos que ha definido el gobierno nacional y como impacta en los pequeños y medianos productores, que necesitan que el Estado general provea igualdades condiciones para su labor.”, explicaba Vanina.

“Es una alegría recorrer el norte argentino, la semana que viene estaremos en Formosa. No vemos un horizonte de salida para todos nosotros y nosotras. En termino generales no hay paritaria para los trabajadores estatales, en las que existieron no hubo oferta salarial donde la inflación va aumentando y va comiendo los salarios de los trabajadores y las trabajadoras.”, agregó.

“Tras la firma del Pacto de Mayo, donde estuvo involucrado el gobernador del Chaco, en algún momento impactará en el interior. No nos llama la atención que haya participado, ya que son cercanos a la Libertad Avanza, como asi tampoco nos ha recibido para ver estas cuestiones de los trabajadores y trabajadoras. La idea de hacer la presentación del libro es hacer una síntesis y luego tener un intercambio de opiniones con los asistentes a la presentación, está abierto a todos y todas. Es reflexionar sobre el motivo de la construcción de las ligas agrarias.” , finalizó.

Ricardo Luna, agregó: “Nuestro mensaje para nuestros afiliados es que seguiremos trabajando hoy mas que nunca en conjunto, para poder de alguna manera sostener lo que tenemos ante los despidos de compañeros, aunque en la provincia aun no lo sufrimos. A la tarde estaremos participando en la Casa por la Memoria de esta presentación del libro que costó esfuerzo lograr investigar sobre lo que vivieron nuestros compañeros en aquellos tiempos, compañeros de gran valentía y que es bueno reforzar a la juventud estas historias.”

Dafner añadió en la entrevista: “Vemos con preocupación desde antes y el comienzo de la gestión. Hemos solicitado varias audiencias y n fueron dadas. También esperamos que el ejecutivo mande el representante para discutir las igualdades de condiciones en derechos laborales, no solo el salario. Fuimos invitados a audiencias donde se comunicaba las decisiones autoritarias por parte del ejecutivo sin contemplar todo lo que afectaba a los bolsillos. Hoy se hacen anuncios como se hizo en salud pública, del pase de expertos a contrato de servicios, que si bien lo vemos como positivo para aquellos, consideramos un retroceso ya que deberían estar con su cargo de planta. Estas personas ya habían concursado y deberían haber pasado a planta hace tiempo.”

“Este gobierno va en consonancia con lo que plantea el Gobierno Nacional y nos preocupa el tema de despidos, de la falta de aumento de salarios, de funcionalizar ante la situación de los que estan precarizados, como asi también el cierre de instituciones a nivel nacional, como Agricultura Familiar, etcétera. Estas cuestiones nos ponen un brete como sindicato porque pasan a no tener derecho ni a una indemnización. No nos recibe el ejecutivo, por otro lado, impide la protesta, por lo cual sufrimos represiones ante las manifestaciones.”