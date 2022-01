Atacan y roban a la cantante Miriam Jerkovich y su esposo luego de una actuación

Se trata de Miriam Jercovich y su esposo quienes fueron víctimas de un violento asalto el domingo en horas de la madrugada, luego de haber actuado en un Bingo que se realizó en la Asociación de Veteranos de Fútbol.

En la denuncia dejan constancias que en la madrugada del domingo, luego de finalizar su actuación al llegar a calle 51 y 6 del Barrio Santa Mónica, el hombre detuvo un instante el rodado para controlar los neumáticos y aprovechar también para hacer sus necesidades fisiológicas. Allí fue abordado por un delincuente quien lo tomó del cuello por detrás exigiendo bajo amenazas la entrega de todo el dinero que llevaba.

El hombre se negó y comenzó a forcejear con el malviviente, mientras que se acercaron otros hacia el automóvil estacionado, exigiendo a la artista la entrega de dinero y todos los elementos de valor que tenía en el auto.

Los delincuentes abrieron las puertas e ingresaron al rodado y también forcejearon con la mujer y la golpearon en su pierna izquierda, luego de eso los malvivientes le sustrajeron dos celulares, uno marca Samsung J7, color blanco, y otro teléfono marca Samsung A20, color negro, para luego darse a la fuga por calle 49.

Tras el violento ataque el esposo de la artista decidió seguir a sus atacantes con su automóvil, estos al darse cuenta comenzaron a atacarlos lanzando todo tipo de elementos contundentes hacia el automóvil, piedrazos, ladrillazos y hondazos, que impactaron en las puertas del lado del acompañante.

En la denuncia realizada en Comisaría Tercera se menciona que la pareja sufrió lesiones leves y no quisieron ser atendidos por el Médico policial en turno.

Por otro lado la cantante en comunicación con este portal menciono que pudieron conocer a sus atacantes, gracias al aporte que realizo una pareja que pasaba por la zona y fue testigo del robo. Menciono que en la zona “esta banda es conocida como “Los Pepos”, señaló.

Los damnificados mencionaron “la policía no quiso ir al lugar porque es una zona liberada y ya le han destrozado los patrulleros”, comentó la damnificada.

La artista manifestó estar con mucho miedo, “esta situación te genera miedo, ese temor de la salir a la calle como que nada ha sucedido luego de un ataque semejante, no es fácil. Hay que cuidarse porque estas personas que salen a delinquir están por todos lados”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir