Asueto provincial : El viernes por día del empleado público y lunes por el de los fieles difuntos

Ambas jornadas no laborales fueron establecidas por decreto provincial que además responde al objetivo de reducir la movilidad de personas para evitar los contagios de Covid-19.

El gobierno del Chaco decretó asueto provincial para el 30 de octubre al conmemorarse el Día del Empleado Público y para el 2 de noviembre por el Día de los Fieles Difuntos. Por lo tanto no habrá actividad en la Administración Pública Provincial ni el viernes ni el lunes próximo.

En el decreto 1457 es en cumplimiento del artículo 60 de la ley 645-A que establece como día no laborable el 30 de octubre. En este contexto, el gobernador Jorge Capitanich señala que la medida se toma como reconocimiento a quienes día a día con su labor imprescindible contribuyen a mejorar el funcionamiento del Estado y la prestación de los servicios públicos esenciales para la comunidad.

Además el 1448 establece asueto el lunes 2 de noviembre al conmemorarse el día de los santos difuntos, considerando que ese día es una jornada en que la población realiza un reconocimiento espiritual a sus seres queridos fallecidos.

Las medidas responden además al objetivo de disminuir la movilidad urbana, en el marco de la pandemia de Covid-19 e insta a la población al cumplimiento del distanciamiento y aislamiento social, preventivo y obligatorio.

