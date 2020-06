Asueto administrativo por los casos de coronavirus en Chaco

A través del Decreto N° 702, el Ejecutivo provincial anunció un asueto administrativo extendido hasta el viernes 19 de junio, inclusive, en localidades del Gran Resistencia, es decir, Resistencia, Barranqueras Puerto Vilelas yFontana.

Además, se informó el cierre de todas las actividades comerciales, salvo aquellas que son esenciales, como provisión de alimentos, expendio de combustibles y farmacias. Asimismo, aclararon que solo podrán cargar combustible los vehículos oficiales de Seguridad, Salud o los que estén bajo la modalidad de emergencia.

Por otro lado, todos aquellos ciudadanos que haya sacado el permiso de circulación tendrán que ingresar a la página nuevamente, para revalidar el mismo, ya que las actividades esenciales se han reducido.

Los turnos programados de índole médica se van a mantener aunque también deberán ser revalidados.

Todas estas medidas se tomarán hasta el domingo 21, de manera obligatoria para localidades críticas, y el Comité de Seguimiento tomará otras medidas luego de esa fecha.

También pedirán a los otros municipios de zonas no críticas que acompañen estas medidas, cerrando al máximo la circulación en sus localidades.

