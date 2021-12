ASQUEROSO : Una influencer gana 50 mil dólares por semana vendiendo sus “gases” en frascos

Recibe los pedidos por sus redes y prepara los recipientes hasta con pétalos de flores en su interior.

Las redes sociales suelen hacer realidad ideas que siempre hubiésemos considerado increíbles e imposibles. Y no quedan dudas de que es lo que ocurre con la influencer Stepahnie Matto, quien gana 50 mil dólares semanales vendiendo sus gases y flatulencias enfrascados.

Matto nació en vive en Nueva York (Estados Unidos), es protagonista del reality show “90 Day Fiancé” y tiene más de 270.000 seguidores en Instagram (@stepankamatto). Pero como si con esto no fuese suficiente ya para generar ganancias y generar su propia fortuna, tuvo la llamativa idea de vender sus gases enfrascados por las redes sociales.

Una idea que no huele nada bien

La influencer contó que todos los días recibe muchas solicitudes y pedidos, a los que trata de responder sin excepción.

En un video en su Instagram, la joven checa compartió además el secreto para preparar sus frascos aromatizados. Junto con el olor de sus gases, la influencer encierra en los envases pétalos de flores que -según sus palabras- ayuda a que la fragancia dure más.

Qué come la influencer para satisfacer a sus clientes

Matto también compartió su particular dieta para preparar el cuerpo y organismo y que siempre estén listos para generar la mayor cantidad de ganancias. Frijoles, huevos duros, yogurt y muffin son algunos de los alimentos principales.

“Trabajar en mi contenido estos últimos meses y me ha hecho consciente de los diferentes tipos de mercados que existen. A lo largo de los años he recibido mensajes de hombres y mujeres que quieren comprar mis sostenes y cabello, entre otras cosas”, contó la influencer al medio Buzzfeed.

