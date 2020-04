Así atenderán los Rapipago y Pagofácil desde hoy

Las empresas de servicios de cobro reabrirán sus puertas hoy , en medio de la cuarentena. Los detalles sobre su funcionamiento.

Así, firmas como Pago Fácil y Rapipago, entre otras, pondrán en actividad todas sus sucursales.

Como lo dispuso el Banco Central de la República Argentina, habilitarán sus locales para el cobro de facturas de impuestos y servicios, y que lo harán en forma paulatina y progresiva y bajo un estricto protocolo de salubridad.

Cómo será el sistema de atención

Según se dispuso, brindarán atención por terminación de DNI y se ofrecerá atención privilegiada a los grupos de riesgo.

Por ejemplo, habrá un cronograma donde las personas que cuenten con documentos terminados en 0 y 1 serán atendidas el día lunes, mientras que los terminados en 2 y 3 lo serán el día martes. Así sucesivamente hasta el viernes, donde se atenderán personas con documentos terminados en 8 y 9.

Por otro lado, habrá límites en la cantidad de facturas que podrán ser aceptadas. Esto fue pensado con el objetivo de que el servicio sea ágil y que no se produzcan aglomeraciones, por esa razón, cada cliente podrá abonar un máximo de 8 facturas.

