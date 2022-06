Asesinan a un Gendarme Chaqueño en Rosario

Se encontraba en su vivienda cuando recibió un disparo en circunstancias que se investigan. Falleció luego de pasar un día en la terapia intensiva del Heca. No hay detenidos.

Un suboficial de Gendarmería que vivía en Rosario y había sido baleado el sábado a la noche en la zona oeste murió este domingo, luego de agonizar en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

José Oscar Godoy era de Chaco, tenía 55 años y se encontraba en actividad como gendarme. Cerca de las 20.40 del sábado resultó gravemente herido durante un ataque registrado en el Pasaje 1890 al 4100.

La víctima ingresó al Heca en un auto particular. Su mujer declaró que se encontraban en su casa, en la citada cuadra, cuando escucharon detonaciones. Uno de los disparos le dio a Godoy pero no estaba claro si se trató de una bala perdida o un ataque directo.

En el hospital le diagnosticaron una herida de bala en el tórax, sin orificio de salida, por lo que paciente quedó internado en terapia intensiva, intubado y en estado reservado.

Finalmente, desde el destacamento policial del Heca confirmaron su muerte a las 20.45 de este domingo. Por el hecho no hay detenidos.

