ASECH: Escobar se refiere a la inseguridad vivida en las instituciones: “Somos un sector que transcurre por una crisis económica terrible.”

Sáenz Peña – Los docentes sienten el cansancio por parte de la inseguridad en las instituciones educativas y por los ataques a los profesionales. Claudia Escobar, secretaria general de ASECH se refiere a esta entre otras cuestiones, mediante declaraciones a Chaconoticias.com.ar :”La verdad que en varias notas ya hablamos del mismo tema. Con la pandemia, con las escuelas vacías, hemos sufrido un montón de robos que creímos que eso iba a terminar con el regreso, pero recientemente nos enteramos de robos a varias instituciones. Si la institución esta en condiciones esta relacionado con el esfuerzo de los docentes, de la cooperadora, porque las mismas no reciben ayuda para ser reformadas ni nada, de parte de nadie. ¿Recuerdan que la condición para el regreso a la presencialidad era que las escuelas estén en condiciones? se habló de que las escuelas iban a estar en mejores condiciones cuando solamente “le lavaron las caras” a algunas, trajeron solo algunos tanques y nada mas. De hecho, en nuestra ciudad hay instituciones prestigiosas, de hace mucho años y no iniciaron las clases porque no se encuentran en buen estado, por ejemplo comenzaron a remodelar y no las terminaron, entonces quedaron peor que si no las hubiesen tocado, o en otras donde no alcanza el agua potable para la higiene, entre otros casos. No hace falta hacer un gran recorrido por Chaco para darse cuenta de que las escuelas no están en buen estado. A eso hay sumarle las acciones de los malvivientes, robando bombas de agua, computadoras, entre otros elementos. No estamos exentos de lo que les ocurre a los demás, lamentablemente han sufrido robos y ataques distintos colegas. Somos un sector que transcurre por una crisis económica terrible.”

“Muchas consultas aquí, están relacionadas con los Reconocimientos Médicos, donde en la idea de los funcionarios parece ser perfecta donde uno puede mandar todo online, a un medico que no te vio, un medico que te da 10 días de licencia cuando te corresponde 30, no aprueban las licencias o no contestan. Salió una resolución donde figura establecer un docente suplente, por tardanza de aprobación de licencia para que los chicos no queden sin clases. Otra cuestión es la lista de interinatos y suplencia de secundaria, que implica muchos pedidos de rectificación para lo cual estamos ayudando en los trámites y reclamos online; cuestiones administrativas también se suman a contar con nuestro apoyo. “, agregó.

“Estamos en las oficinas de ASECH en calle 11 entre 16 y 18 del centro, trabajando por la mañana de 9:00 am a 12:00 pm de lunes a viernes, pero nuestros teléfonos están activos para seguir atendiendo vía online por la tarde.”, finalizó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir