Asamblea de ATE Sáenz Peña ratifica el apoyo a los trabajadores ante sus reclamos

ATE Sáenz Peña realizó una asamblea con trabajadores de salud pública del Hospital 4 de Junio y otras dependencias para elevar los reclamamos de pases a planta de compañeros precarizados, exención del pago del impuesto a las ganancias para trabajadores de salud y que el aumentos del 11% se extienda a los compañeros del Programa Expertos, Contratos directos y demás modalidades precarias de trabajo.

La asamblea fué encabezada por Ricardo Luna, Hector Kotov, y Angel Chamorro, que desde el primer momento de la pandemia del coronavirus, acompañaron a los trabajadores en sus reclamos y necesidades laborales.

