Argentina pidió a la Corte Internacional la detención de Maduro

El Gobierno nacional, a través del embajador Diego Sadofschi, denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) «violaciones a los derechos humanos» en Venezuela y pidió la detención de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello .

Durante la conferencia, advirtió que la situación «se ha deteriorado aún más» tras las elecciones «fraudulentas» de julio de 2024 y reclamó una «atención inmediata» de la Corte.

Durante la conferencia en la CPI, el embajador argentino en La Haya sostuvo que la situación en el país caribeño «se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024» y que dicho escenario «exige una atención inmediata».

«Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables», planteó el diplomático.

Sostuvo además que la decisión de Argentina de no bloquear el consenso en torno a esta cuestión «lejos de entenderse como un gesto hacia Venezuela es, en realidad, una muestra del compromiso de la República Argentina con la CPI y del valor que le otorga a la labor de esta Asamblea».

LA RESPUESTA DE VENEZUELA

El representante del país caribeño, Héctor Constant Rosales, acusó al Gobierno del presidente Javier Milei de ser un «falso defensor» de los derechos humanos. Recordó que «el pasado 20 de noviembre, alrededor de la resolución sobre la tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes, y en el marco de la 51ª sesión plenaria de la 3ª Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina votó de manera vergonzosa contra los distintos compromisos que se han alcanzado en esa medida».

Rosales llamó a la Argentina y al resto de los Estados a «concentrarnos positivamente en los trabajos de esta Corte para garantizar que podamos avanzar, constructivamente, con un espíritu de solidaridad en los temas que nos resultan comunes».

Sadofschi solicitó nuevamente la palabra para contestar los dichos del venezolano, «rechazando» sus términos y expresiones «agraviantes». También le recordó que Argentina «ha sido siempre comprensiva ante las dificultades financieras» que atraviesan los Estados-partes de la Asamblea.

«No se puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país. En este marco, la actitud de Argentina de no interponerse a la voluntad de la Asamblea demuestra nuestro compromiso con la CPI y una afirmación del llamado a la Corte a tomar medidas concretas y urgentes ante la situación en Venezuela», cerró.