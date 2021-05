ARGENTINA: Peligra el abastecimiento de carne

El presidente de la Cámara de Abastecedores y Matarifes sostuvo que “hasta el sábado y domingo vamos a llegar con el stock”.

Los integrantes de la Cámara de Abastecedores y Matarifes de Argentina (Camya) hicieron un llamado al diálogo al Gobierno nacional y a todos los sectores de la ganadería, para encontrar una salida al conflicto que se generó a partir de la decisión oficial de cerrar las exportaciones de carne vacuna por 30 días y que derivó en un cese de comercialización de hacienda hasta este viernes.

En ese sentido, la Cámara señaló en un comunicado que se está haciendo un gran esfuerzo para garantizar el abastecimiento de carne en estas fechas, pero advirtieron que de acuerdo al relevamiento que han realizado “se empezará a ver los mostradores vacíos a partir de la semana que viene, porque no habrá mercadería que ofrecer”.

El presidente de la Cámara, Leonardo Rafael, explicó que “hasta el sábado y domingo vamos a llegar con el stock para abastecer a las carnicerías y, a partir del lunes y martes, empieza a haber desabastecimiento producto del paro agropecuario. No queremos llegar a ese momento, pero calculamos que a partir del lunes empieza a haber faltantes”.

“Hay que entender que hay millones de Argentinos con necesidades y desde nuestra actividad no queremos que falte esa carne que tanto nos representa y nos convoca a sentarnos en una mesa y compartir. Son días muy difíciles para todos, están en juego miles de puestos de trabajo y necesidades imperiosas que satisfacer, que no nos gane la mezquindad y la especulación. Volvamos hacer de este país, una Patria grande, donde no falte trabajo ni carne”, expresó la entidad en un comunicado.

