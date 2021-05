ARGENTINA: Médicos esperan una “Catástrofe para Argentina”

“La gente muere en menos de una semana. Ola de Covid sorprende desprevenida a la Argentina”, publica el influyente periódico inglés The Guardian en su edición digital de ayer. A pesar de las cifras horripilantes, pocos argentinos parecen ser conscientes de la gravedad de la pandemia, dijo la doctora Vanina Edul: muchas personas hacen caso omiso de las restricciones, asisten a fiestas clandestinas o se niegan a usar una mascarilla.

“Con estos últimos números, podemos esperar una catástrofe total en 10 días”, asegura Edul. “Estamos siendo testigos del fracaso de una sociedad necia y obstinada, una sociedad deshumanizante en la que nuestros propios intereses son habitualmente privilegiados por encima de los de nuestros vecinos”, agregó otro facultativo argentino, jefe de cuidados intensivos del hospital privado Otamendi en Buenos Aires.

Los sepultureros en Buenos Aires usan equipo de protección durante un ejercicio para los entierros de Covid.

Los pacientes argentinos de Covid se están desbordando en las UCI improvisadas instaladas en salas de pediatría o cardiología y, a veces, incluso en los pasillos de los hospitales. Los casos han aumentado de un total diario de alrededor de 5,000 a principios de marzo a un récord de 35,000 esta semana en medio de restricciones relajadas y una baja tasa de vacunación. Es la 1 de la madrugada y la doctora de cuidados intensivos Vanina Edul está tratando en vano de recordar los nombres de todos los pacientes de Covid que han muerto durante sus horas de trabajo.

La médica de 47 años todavía recuerda al primer paciente que vio morir de Covid el año pasado. “Tenía 60 años y nos sorprendió porque era joven para esa época. Pensamos que solo morían los ancianos. Qué equivocados estábamos ”, dice.

Con las variantes brasileña y británica circulando ampliamente en Argentina , los pacientes que está viendo ahora en el hospital público Fernández en Buenos Aires, están muriendo más rápido y más jóvenes: una víctima reciente tenía solo 42 años cuando murió.

“Veo morir a gente en menos de una semana, pacientes jóvenes que no responden al tratamiento. Se administra oxígeno, se hace toda la mecánica, se pone boca abajo, boca arriba, pero no funciona. Luego hay otros pacientes cuyo nivel de oxigenación no es tan malo, pero mueren de todos modos ”, dice Edul.

