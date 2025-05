ARCA suspende el cobro para un grupo de monotributistas

Durante este mes de mayo, un grupo de monotributistas podrá dejar de pagar el impuesto que exige la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Se trata de una medida que será implementada de forma puntual y que apunta a reducir la presión impositiva sobre quienes cumplen con determinadas condiciones dentro del Régimen Simplificado.

El alivio fiscal alcanza a aquellos inscriptos como monotributistas que se dedican exclusivamente al alquiler de propiedades y que, al mismo tiempo, hayan cumplido con los requisitos establecidos por el organismo recaudador. La iniciativa fue oficializada con el objetivo de incentivar la transparencia en el mercado inmobiliario y premiar a quienes mantienen su actividad dentro del marco legal.

La exención aplica únicamente a quienes estén registrados en el monotributo y tengan hasta dos propiedades en alquiler. No deben estar desarrollando ninguna otra actividad económica dentro del régimen, es decir, no pueden combinar el alquiler con servicios u otros tipos de comercio.

Además, para poder acceder a este beneficio, es fundamental que los contratos de arrendamiento estén correctamente declarados en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI), tal como lo exige la Resolución 5546/2024. Este registro fue creado para formalizar y controlar las operaciones dentro del sector, lo que permite a la administración tributaria fiscalizar mejor las transacciones.

El alivio se da en un contexto en el que muchos pequeños contribuyentes reclaman mayor flexibilidad y menor carga tributaria en tiempos de inflación alta y escasa actividad económica. La decisión de ARCA busca acompañar ese reclamo de manera focalizada.

El beneficio no se extenderá a todos los monotributistas, sino que fue pensado como un incentivo para quienes cumplen con las normas vigentes. Desde ARCA explicaron que el objetivo es doble: por un lado, brindar un respiro financiero y, por otro, reforzar la trazabilidad de los contratos de alquiler mediante el RELI, que en los últimos años se ha transformado en una herramienta clave para controlar los ingresos derivados de inmuebles.

Es importante aclarar que la exención es válida únicamente por el mes de mayo de 2025. No se trata de una suspensión permanente, y no elimina otras obligaciones que los monotributistas puedan tener con la ex AFIP u organismos provinciales.